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Alaçatıspor, Necip Emre Yılmaz'la yeniden anlaştı

Alaçatıspor, Necip Emre Yılmaz'la yeniden anlaştı

Alaçatıspor, geçen sezonda görev yapan teknik direktör Necip Emre Yılmaz ile yeni sezonda da görev yapması için anlaşma sağladı.

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Alaçatıspor, geçen sezonda görev yapan teknik direktör Necip Emre Yılmaz ile yeni sezonda da görev yapması için anlaşma sağladı.

Ozan Gemçalp'in Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı olmasının ardından yeni sezon hazırlıkları da başladı. Kulüp başkanı Ozan Gençalp, yönetim kurulu ile birlikte 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig kadrosunu oluşturma çalışmalarına başlarken, ilk olarak teknik direktör sorununu çözdü. Geçen sezon Alaçatıspor teknik direktörlüğünü yapan Necip Emre Yılmaz ile yeni sezon için de anlaşma sağlandı. Alaçatıspor sosyal medya sayfasında yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Necip Emre Yılmaz ile yeni sezon için yeniden anlaşma sağlanmıştır. Önümüzdeki günlerde hocamızla kulüp binamızda imza töreni düzenlenecektir. Birlikte başaracağımız çok şey var. Hocamıza ve ekibine güveniyoruz" denildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Yılmaz gençlik Alaçatı Spor Haberler

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