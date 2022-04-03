AYDIN (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup 17. haftasında, shasında Aydın Yıldızspor ile karşılaşan Alaçatıspor, golsüz berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin 17. haftasında Aydın Yıldızspor'u ağırladı. Maçın iki yarısında da gol pozisyonları bulan Alaçatıspor, bulduğu fırsatları gole çeviremedi. Rakip takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Alaçatıspor, beraberlikten kazandığı 1 puanla lig sıralamasında 30 puanla 3. sıraya yükseldi.

Maçın ardından değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, "İki haftadır sahamızda şanssızlıklar peşimizi bırakmıyor. Bir çok kaçan pozisyonumuz var. Ama gerçek şu ki ayakta dahi durulması zor bir sahada futbol oynamaya çalışıyoruz. Bu zemin Alaçatı'ya ve Alaçatıspor'a hiç yakışmıyor. Ligin son maçını deplasmanda kazanıp ligi 2. sırada bitirmek için bu hafta var gücümüzle çalışacağız. Bütün oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum" dedi.

Alaçatıspor, ligin 18. ve son haftasında, 33 puanla ikinci sırada yer alan Sökespor ile deplasmanda karşılaşacak. Alaçatıspor, zorlu deplasman maçında galip gelerek ligi ikinci sırada tamamlamayı hedefliyor. - İZMİR