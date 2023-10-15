Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta ilk maçını deplasmanda yapan Alaçatıspor, rakibi Bayındırspor'u 4-0 yenerek ilk haftanın lideri oldu. Mücadelenin 10. dakikasında penaltı golüyle öne geçen Alaçatıspor, 10 kişi kaldığı maçta 4 gol atarak galibiyeti elde etti.

Alaçatıspor, Bayındırspor'u 4-0 yenerek lider oldu

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta ilk maçını deplasmanda yapan Alaçatıspor, rakibi Bayındırspor'u 4-0 yenerek ilk haftanın lideri oldu.

Mücadelenin 10. dakikasında Alaçatıspor, Hakkı Tosun'un penaltı golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Alaçatıspor, ikinci yarıda dakikalar 50'yi gösterdiğinde Sezer Orhonsayın'ın golü ile 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin 72. dakikasında Alaçatıspor'dan Emre Berkan Kahvecioğlu çift sarıdan kırmızı kartla ihraç oldu.

Kalan sürede 10 kişi kalan Alaçatıspor 74. dakikada Fatih Savran ve 81'de ise Murat Yılmaz'ın golü ile sahadan 4-0 üstünlükle ayrıldı. - İZMİR