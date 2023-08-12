Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü'nde Yeni Başkan Seçildi

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısında, Fevzi Özkan kulüp başkanlığına seçildi. Özkan, yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturarak şampiyonluk hedefine ulaşmayı planladıklarını belirtti.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısında, Fevzi Özkan kulüp başkanlığına seçildi.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübünün olağan genel kurul toplantısı, kulüp binasında gerçekleştirildi. Tek liste ile gerçekleştirilen genel kurulda, Fevzi Özkan kulüp başkanı seçilerek görevi Ozan Gençalp'ten devraldı.

Kulüp başkanı seçilen Fevzi Özkan, "Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü olağan genel kurulunda yönetim kurulum ile birlikte seçilerek işbaşı yaptık. Taraftarımızla, büyük Alaçatıspor camiamızla birlikte el ele verip, çok çalışarak şampiyonluk hedefimize ulaşmak istiyoruz. Öncelikle teknik direktörümüzü belirleyeceğiz. Hemen ardından transferlerimizi gerçekleştirerek yeni sezonun kadrosunu oluşturacağız. Kadromuzu oluşturduktan sonra kamp dönemimiz başlayacak. Güçlü bir kadro oluşturarak, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. - İZMİR