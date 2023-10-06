Alaçatı'da PWA Windsurf Dünya Kupası ve Alaçatı Wind Fest Başladı

İZMİR,

Çeşme Belediyesi destekleriyle 4-8 Ekim arasında gerçekleşen PWA Windsurf Dünya Kupası ile Alaçatı Wind Fest başladı. Çağla Kubat Windsurf Akademi ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonun açılış korteji Alaçatı merkezde Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve sporcuların katılımıyla, Çeşme Belediyesi bandosu eşliğinde yapıldı. Dünyanın en prestijli rüzgar sörfü yarışı PWA Dünya Kupası'na sahne olacak festival yelken severleri pek çok renkli etkinlikte buluşturacak.

Etkinlik kapsamında Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenecek olan sürpriz bir isim konser verecek. Alaçatı'nın ilkokullarından çocuklar Çeşme Belediyesi tarafından yarış alanına taşınarak orada yapılacak etkinliklere katılacak, spor yapmaların faydalarıyla ilgili farkındalık yaratılacak. Bonaire, Bulgaristan, Avusturya, Hollanda, Belçika, Polonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya gibi pek çok ülkeden 100'e yakın sporcu Alaçatı'daki heyecana ortak olacak.

?Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Kumu, denizi ve rüzgarıyla ünlü Alaçatı'da sörf tutkunlarıyla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Türkiye'nin ve Dünya'nın dört bir yanından herkes sörf için Alaçatı'ya geliyor. Biz de böyle güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. Organizasyonun ev sahibi Çağla Kubat Windsurf Akademi'nin kurucusu Çağla Kubat da, "Gençlik Spor Bakanlığımızca spor alanı olarak korunan Alaçatı Koyu'nun doğal yaşam alanının bozulmaması gerektiğine sürekli hatırlatma yapmak en büyük amacımız. Alaçatı'nın rüzgarı hep çocuklar için essin istiyoruz" diyerek turnuvayı gelenekselleştirmek istediklerini dile getirdi.