Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde düzenlenen 2. Lig Bocce Petank müsabakalarında şampiyon olan Alaçamspor Bocce Takımı, 1. Lig'e yükseldi.

34 takımın katıldığı ve Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılan 2023-2024 sezonu 2. Lig Bocce Petank Ligi müsabakalarında yarı finalde Antalya Gençlik Spor Kulübü'nü yenen Alaçamspor Bocce Takımı, 1. Lig'e yükseldi. Büşranur Uzun, Demet Şahin ve Umut Kalaycı dan oluşan Alaçamspor Bocce Takımı, final müsabakasında Eskişehir Esjim Spor Kulübü'nü yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Sporcularıyla birlikte 1. Lig'e çıkmanın gururunu yaşayan bocce antrenörü Gökhan Bozdemir, 1. Lig'de Samsun'u en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti. - SAMSUN