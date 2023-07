Alaçam güreşlerinde Yusuf Can Zeybek başpehlivan

Samsun Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen 4. Geleneksel Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu. Geyikkoşan mevkisinde yapılan Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne bine yakın güreşçi katıldı. Güreş alanına girişte kurulan yöresel ürünler standında kadınlar hünerlerini sergiledi. Kıran kırana geçen güreşlere 70 başpehlivan katıldı. Kırkpınar finalistleri İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek yarı finalde karşı karşıya geldi. Rakiplerini yenen Yusuf Can Zeybek ile Osman Yıldız finalde karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu. Güreşlerde yaralanan ve sakatlananlara sağlık ekipleri müdahale etti. Ağalık yarışmasına 20 iş adamı katıldı. Ağalık, 2 milyon 755 bin TL ile mevcut ağa Turgut Şahin'de kaldı. Zıraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, 'Yöresel ürünler tarım festivali ve yağlı pehlivan güreşleri yapıyoruz. Bizim asıl amacımız tarımla ilgili. Bize özel yöresel ürünlerimiz var. Ama bunu sadece tarım festivali olarak yapsak rağbet görmüyor. Biz bunun yanına yağlı güreş de koyduk ki stada gelen izleyiciler önce stantlarımızı geziyor, çünkü oradan geçmesi gerekiyor. En azından bir nebze de olsa yöresel ürünlerimizi tanıtmış oluyoruz. 70'e yakın sponsorumuz var. Bu işler çok basit değil. Çok büyük meblağlar tutuyor. Biz odadan hiçbir şey kullanmıyoruz. Sadece sponsorlarımız ve bizlerin verdiklerimizle bu etkinliği yapıyoruz' dedi.