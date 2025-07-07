Al-Shabab, Fatih Terim'e Veda Etti

Al-Shabab, Fatih Terim'e Veda Etti
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Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim'e veda etti. Kulüp, Terim'in saha dışındaki etkisini vurgulayan bir video yayımladı ve ona teşekkür etti.

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim'e yayımladığı video ile veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir takımın başından birçok teknik direktör geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi. İmparator Fatih Terim'e güzel izi için teşekkürler. Her zaman bir aslan ve aileden biri olarak kalacaksın" ifadelerine yer verildi.

Al-Shabab takımının başında toplam 23 müsabakaya çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 1.74 puan ortalaması yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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