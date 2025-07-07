Al Shabab, Fatih Terim'e Veda Etti

SUUDI Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim için veda paylaşımı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol teknik adam Imanol Alguacil'i takımın başına getiren Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab, sözleşmesi sona eren Fatih Terim'e yayımladığı video kliple veda etti. Al Shabab'dan 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam için yapılan veda paylaşımında, "Birçok teknik direktör takımdan geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi İmparator Fatih Terim'e güzel izi için teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

Fatih Terim, Al Shabab yönetiminde 23 maça çıkarken; 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Al Shabab, sezonu ise 60 puanla 6'ncı sırada bitirdi.