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Al Nassr, Senegalli yıldız Sadio Mane'yi transfer etti

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Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr, Senegalli futbolcu Sadio Mane'yi transfer ettiğini duyurdu. Al Nassr, daha önce de önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr, Senegalli yıldız Sadio Mane'yi transfer etti.

Kadrosunda dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da olduğu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, önemli bir transferi daha resmen açıkladı. Yaz transfer döneminde Marcelo Brozovic, Seko Fofana ve Alex Telles gibi isimleri kadrosuna katan Al Nassr, Senegalli yıldız Sadio Mane'nin transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

2022 yazında Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Mane, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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