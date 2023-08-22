Al Nassr, Portekizli futbolcu Otavio'yu transfer etti

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, Portekizli futbolcu Otavio'yu renklerine bağladı. Otavio, geçen sezon Porto'da tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 7 gol attı. Al Nassr'ın Portekizli futbolcu için 60 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.