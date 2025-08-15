Al Nassr, Kingsley Coman'ı Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr, Bayern Münih'ten Fransız sol kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı transfer etti. Coman, geçen sezon Almanya'da 45 maçta forma giyip 9 gol atmıştı.

Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr, Bayern Münih'ten 29 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Hoş geldin, Coman." ifadesi kullanıldı.

Fransız oyuncu, geçen sezon Alman ekibinde tüm kulvarlarda 45 maçta forma giydi ve 9 gol attı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Konutta yeni stüdyo daire dönemi: 8 yıl sonra yasak sona erdi

Konutlarda yeni dönem: Yasak 8 yıl sonra sona erdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.