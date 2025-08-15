Al Nassr, Kingsley Coman'ı Transfer Etti
Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr, Bayern Münih'ten Fransız sol kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı transfer etti. Coman, geçen sezon Almanya'da 45 maçta forma giyip 9 gol atmıştı.
Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr, Bayern Münih'ten 29 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Hoş geldin, Coman." ifadesi kullanıldı.
Fransız oyuncu, geçen sezon Alman ekibinde tüm kulvarlarda 45 maçta forma giydi ve 9 gol attı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor