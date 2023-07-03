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Al-Nassr, Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'i transfer etti

Al-Nassr, Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'i transfer etti

Spor Haberleri

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Nassr, İtalya temsilcisi Inter'den Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattığını duyurdu. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Brozovic, geçen sezon Inter formasıyla 40 maça çıktı.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Nassr, İtalya temsilcisi Inter'den Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 87 kez forma giyen Brozovic, geçen sezon Inter formasıyla 40 maça çıktı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Suudi Arabistan Al Nassr İtalya Futbol Spor Haberler

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