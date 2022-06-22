Al-Khelaifi: "Real Madrid'in 180 milyon Euro'luk teklifini reddettim" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Al-Khelaifi: "Real Madrid'in 180 milyon Euro'luk teklifini reddettim"

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Al-Khelaifi: 'Real Madrid'in 180 milyon Euro'luk teklifini reddettim'

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz yaz İspanyol ekibi Real Madrid'in, yıldız futbolcu Kylian Mbappe için verdiği 180 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini söyledi.

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz yaz İspanyol ekibi Real Madrid'in, yıldız futbolcu Kylian Mbappe için verdiği 180 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini söyledi.

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, daha önce Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye Real Madrid'den gelen teklifi reddettiğini açıkladı. Al-Khelaifi, Real Madrid'den daha yüksek bir teklif almış olmasına rağmen Mbappe'nin, PSG'de kalmayı tercih ettiğini söyleyerek, "Geçen yaz Real Madrid'den gelen 180 milyon Euro'yu reddettim. Çünkü Kylian'ı tanıyordum. PSG'de kalmak istiyordu. Onu çok iyi tanıyorum, onun ve ailesinin ne istediğini biliyorum ve para için hareket etmiyorlar. Şehri, kulübü, ülkesi ve projemiz için burada oynamayı seçti. Sadece oynamayı ve kazanmayı düşünüyor" diye konuştu.

Al-Khelaifi ayrıca Avrupa Süper Ligi projesinin de gerçekleşmeyeceğini ifade etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Paris Saint Germain Kylian Mbappe Real Madrid Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title