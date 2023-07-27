Al Ittifak, Jordan Henderson'ı transfer etti

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ittifak, İngiliz orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer etti. Liverpool formasıyla 492 maça çıkan Henderson, 33 gol attı ve birçok şampiyonluk yaşadı.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ittifak, İngiliz orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyeri boyunca Liverpool formasıyla 492 maça çıkan Henderson, 33 gol attı.

İngiliz futbolcu Liverpool ile birer kez Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Al Ittifak, teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ı getirmişti.