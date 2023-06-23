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Al-Hilal, Ruben Neves'i kadrosuna kattı

Al-Hilal, Ruben Neves'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İngiltere'nin Wolverhampton takımından Portekizli milli futbolcu Ruben Neves'i kadrosuna kattı. Transferin 47 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Neves ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İngiltere'nin Wolverhampton takımından Portekizli milli futbolcu Ruben Neves'i kadrosuna kattı.

Al-Hilal Kulübü, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Neves ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 47 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Neves ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Porto takımında başlayan Neves, 2017'de Wolverhampton'a transfer oldu. Wolverhampton formasıyla 253 maça çıkan Portekizli oyuncu, 30 gol attı.

Futbola büyük yatırım yapılan Suudi Arabistan'da daha önce son şampiyon Al-Ittihad ise Fransız Karim Benzema ve N'Golo Kante'yi transfer etmişti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Suudi Arabistan Al Hilal England Spor Haberler

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