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Al Hilal, Jorge Jesus'u teknik direktör olarak göreve getirdi

Al Hilal, Jorge Jesus'u teknik direktör olarak göreve getirdi

Spor Haberleri

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Hilal, teknik direktörlük görevine Portekizli Jorge Jesus'u getirdi. Jesus daha önce de Al Hilal'i çalıştırmış ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Hilal, teknik direktörlük görevine Portekizli Jorge Jesus'u getirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'den ayrılan 68 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Jesus, daha önce Haziran 2018-Ocak 2019 arasında da Suudi ekibini çalıştırmış ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Al Hilal ile 25 maça çıkan deneyimli teknik adam, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Suudi Arabistan Jorge Jesus Al Hilal Futbol Spor Haberler

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