Al Hilal, Jorge Jesus'u teknik direktör olarak göreve getirdi

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Hilal, teknik direktörlük görevine Portekizli Jorge Jesus'u getirdi. Jesus daha önce de Al Hilal'i çalıştırmış ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.