Al-Hilal, Chelsea'nin stoperi Koulibaly'yi transfer etti

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Al-Hilal, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'yi transfer etti. Koulibaly, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante gibi ünlü futbolcular arasına katıldı. Al-Hilal, Koulibaly'yi kadrosuna kattıktan sonra Wolverhampton'dan Ruben Neves'i de transfer etti.