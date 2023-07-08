Al-Fateh, teknik direktörlüğe Slaven Bilic'i getirdi

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Fateh, teknik direktörlüğe Hırvat Slaven Bilic'i getirdi. Bilic, daha önce Beşiktaş ve Al-İttihad takımlarında da görev yapmıştı.