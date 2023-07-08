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Al-Fateh, teknik direktörlüğe Slaven Bilic'i getirdi

Al-Fateh, teknik direktörlüğe Slaven Bilic'i getirdi

Spor Haberleri

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Fateh, teknik direktörlüğe Hırvat Slaven Bilic'i getirdi. Bilic, daha önce Beşiktaş ve Al-İttihad takımlarında da görev yapmıştı.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Fateh, teknik direktörlüğe Hırvat Slaven Bilic'i getirdi.

Suudi ekibinden yapılan açıklamada, Yunan Giorgos Donis'in ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine 54 yaşındaki Bilic'in getirildiği kaydedildi.

Kariyerinde bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, Suudi Arabistan'da da 2018-19 sezonunda Al-İttihad takımında görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Suudi Arabistan Slaven Bilic Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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