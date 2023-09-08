Al Duhail, Philippe Coutinho'yu kiraladı

Katar Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Duhail, Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'yu sezon sonuna kadar kiraladı. Coutinho, Aston Villa'da forma giyiyordu ve geçen sezon 22 maçta 1 gol attı. Al Duhail, ligde 8 kez şampiyon oldu.