Al Duhail, Philippe Coutinho'yu kiraladı
Katar Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Duhail, Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'yu sezon sonuna kadar kiraladı. Coutinho, Aston Villa'da forma giyiyordu ve geçen sezon 22 maçta 1 gol attı. Al Duhail, ligde 8 kez şampiyon oldu.
Katar Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Duhail, Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'yu sezon sonuna kadar kiraladı.
Katar ekibinden yapılan açıklamada, Premier Lig'de Aston Villa forması giyen 31 yaşındaki futbolcunun kiralandığı kaydedildi.
Geçen sezon Aston Villa ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Coutinho, 1 gol attı.
Al Duhail, sonuncusu geçen sezon olmak üzere ligde toplam 8 kez şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: AA / Spor