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Al-Ahli, Manchester City'den Riyad Mahrez'i transfer etti

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Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Manchester City'den Cezayirli forvet Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığını açıkladı. Mahrez, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Manchester City'den Cezayirli forvet Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Al-Ahli'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bekleyiş bitti, Riyad transferi gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz medyasına göre Al-Ahli, Manchester City'ye futbolcu için 30 milyon sterlin bonservis ücreti ödedi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Suudi Arabistan Manchester Riyad Spor Haberler

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