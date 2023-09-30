Akyurt'ta Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Akyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında sporcular ve Akyurtlular Akyurt Şehir Stadında bir araya geldi. Etkinliklerde futbol, voleybol, boks, güreş, badminton ve tekvando gibi spor dallarında yetenekler sergilendi.

Akyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında sporcular ve Akyurtlular Akyurt Şehir Stadında bir araya geldi.

Avrupa Spor Haftası etkinliğine Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadi Tiryaki, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Yurtoğlu ile sporcular ve aileleri katıldı. Etkinlikler yürüyüşle başladı. Ardından genç sporcular futbol, voleybol, boks, güreş, badminton ve tekvandoda yeteneklerini sergiledi.

Bir süre gençlerle badminton, voleybol ve futbol oynayan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hayatımızda sporun yeri oldukça büyük. Özellikle son dönemde voleybol başta olmak üzere dünya çapında sporda büyük başarılar elde ettik. Bu sebeple sporu çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatının her alanına yaymalıyız. Akyurt Belediyesi olarak profesyonel sporcular yetişmesi için branş fark etmeksizin sporun her alanına destek vermeye devam edeceğiz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç ise etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi:

"Spor çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde yetişmesi için hayati önemdedir. Bütün spor branşlarına hak ettiği değer her zamankinden daha fazla verilmelidir. Akyurt'ta spor alanında antrenörlerimiz ve sporcularımız güzel işlere imza atıyorlar. İnşallah gelecekte büyük sporcular yetiştirilecek." - ANKARA