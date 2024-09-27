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Aktepe A.Ş. 1. Amatör Lig Şampiyonu Sağlık Spor'dan Teşekkür Ziyareti

Aktepe A.Ş. 1. Amatör Lig Şampiyonu Sağlık Spor'dan Teşekkür Ziyareti
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Sağlık Spor yönetimi ve futbol takımı, Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm'ü ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Aküzüm, şampiyonluk mücadelesini tebrik etti ve kulübün gelecekteki başarılarına olan güvenini dile getirdi.

Aktepe A.Ş. 1. Amatör Lig şampiyonu Sağlık Spor yönetimi ve futbol takımı, Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm'ü ziyaret etti.

Yerel sporun desteklenmesi ve birlikteliğin öneminin vurgulandığı ziyarette, Başkan Aküzüm'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Sağlık Spor ekibi, kendisine takım forması ve kupa takdim etti.

Nazik ziyareti için Sağlık Spor yetkililerine teşekkür eden Mehmet Aküzüm, şampiyonluk mücadelesini tebrik ederek, "Şehrimizin bu anlamlı spor kulübünün daha iyi başarılara imza atacağından şüphemiz yok" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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