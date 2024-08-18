Aksaray Gençlikspor Yığınkispor oldu

Elazığ'ın Bölgesel Amatör Lig ekibi Aksaray Gençlik spor isim değişikliğine giderek Yığınki spor oldu.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Elazığ'ın tek temsilcisi Aksaray Gençlik spor ismini Yığınki spor olarak değiştirdi. Kulüp Başkanı Özcan Bal isim değişikliğine ilişkin açıklamasında, "Yeni sezonda Yığınki spor adı ile ligde yer alacağız. Bu isim mahallemizin tarihi adıdır. Böylece hem ilimizdeki genç yeteneklerin kendilerini göstermeleri adına ligde mücadele verirken diğer yandan da ilimizin tarihi gelişmesini yeni ismimizle birlikte spor kamuoyuna aktarmış olacağız" dedi. - ELAZIĞ