Aksaray Gençlikspor ve 12 Bingölspor Berabere Kaldı

Bölgesel Amatör Lig'in 11. haftasında Aksaray Gençlikspor evinde, grubun iddialı ekiplerinden 12 Bingölspor'la 2-2 berabere kaldı. Bingöl ekibi bu beraberlikle bu sezonki ilk puan kaybını yaşarken, puanını 19'a yükseltti. Aksaray Gençlikspor ise puanını 7'ye çıkardı.

Bölgesel Amatör Lig'in 11. haftasında Aksaray Gençlikspor evinde, grubun iddialı ekiplerinden 12 Bingölspor'la 2-2 berabere kaldı

BAL 11. Grupta 7. hafta maçları tamamlandı. Aksaray Gençlikspor Gençlik Merkezi sentetik sahada grubun şampiyonluk favorilerinden 12 Bingölspor ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Bingöl ekibi bu beraberlikle bu sezonki ilk puan kaybını yaşarken, puanını 19'a yükseltti. Aksaray Gençlikspor ise puanını 7'ye çıkardı.

Bir diğer Elazığ ekibi Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor ise hafta sonu Kayseri ekibi Develigücü ile deplasmanda karşılaştı. Develi İlçe Stadında oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu beraberlikle Rüstempaşaspor grubunda puanını 4'e yükseltti. - ELAZIĞ