Bölgesel Amatör Lig 11. Grubun 9. haftasında Aksaray Gençlikspor, Dersimspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Diğer Elazığ ekibi Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor ise Ovacık Belediye Munzurspor maçını 3-0 hükmen kazandı.

BAL 11. Grubun 9. haftasında Aksaray Gençlikspor, Dersimspor'u 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Gruba 9. hafta maçlarıyla devam edildi. Elazığ ekiplerinden Aksaray Gençlikspor, hafta sonu Dersimspor'u konuk etti. Gençlik Merkezi Sentetik Sahada oynanan ve Erzincan bölgesinden Nurhak İbili'nin düdük çaldığı maçı 1-0 kazanan sarı-siyahlılar grubunda kritik bir galibiyete imza attı ve puanını 10'a yükseltti. Dersimspor ise 11 puanda kaldı.

Bir diğer Elazığ ekibi Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor ise Ovacık Belediye Munzurspor maçını 3-0 hükmen galibiyetle tamamladı ve puanını 10'a yükseltti. BAL 11. Grubun 10. haftasında şehrin iki temsilcisi Elazığ derbisinde karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ