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Aksaray Gençlikspor'dan 5 imza

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Aksaray Gençlikspor'dan 5 imza

Bölgesel Amatör Lig ekibi Aksaray Gençlikspor, iç transfer çalışmaları çerçevesinde 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Aksaray Gençlikspor, iç transfer çalışmaları çerçevesinde 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek olan Aksaray Gençlikspor, Teknik Sorumlu Bahattin Ergüven'le anlaşmaya vardıktan sonra, transfere hız verdi. İlk etapta iç transfere ağırlık veren sarı - siyahlı camia, kaptan Furkan Ormanoğlu, Recep Akkaya, Burhan Diyapoğlu, Deniz Akbulut ve Gökdeniz Şık ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüpten transferlere ilişkin yapılan açıklamalarda her iki tarafa da hayırlı olması dilendi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aksaray Elazığ Spor Haberler

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