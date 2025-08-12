Aksaray Gençlikspor, Bölgesel Amatör Lig'e Katılmayacak

Aksaray Gençlikspor, Bölgesel Amatör Lig'e Katılmayacak
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Aksaray Gençlikspor, 500 bin TL'lik katılım bedelini ödeyemeyecekleri için bu sezon lige katılmayacaklarını açıkladı. Kulüp Başkanı Özcan Bal, yeni talimatlar doğrultusunda ödeme imkanı bulamadıklarını belirtti.

Uzun yıllardır Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Aksaray Gençlikspor, bu sezon lige katılım bedelini karşılayacak durumunun olmadığını belirterek, lige katılmayacaklarını bildirdi.

Yeni sezon için Bölgesel Amatör Lig'e katılım bedelleri 500 bin TL gibi rakama tekabül ediyor. Bu rakam yıllardır BAL'da mücadele eden Yığınkispor'u da zor durumda bıraktı ve kulüp bu sezon lige katılmayacağını açıkladı.

Kulüp Başkanı Özcan Bal konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni talimatı kapsamında 100 bin TL katılım ücreti ve 400 bin TL teminat isteniyor.Toplamda bizden 500 bin TL talep ediliyor. Bu miktarı ödeme imkanımız olmadığı için bu sezon lige katılmıyoruz" dedi. - ELAZIĞ

