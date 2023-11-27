Aksaray'da 'yapamazsın' diyenlere inat futbol hakemi Esra Sağlam

Aksaray'da futbol hakemliği yapan Esra Sağlam, kendisini geliştirerek bir derbiyi yönetmek istiyor. Sağlam, hakemlik kariyerine atletizm antrenörlüğü yaparken başladı ve kararlılıkla hedefine odaklandı. Başarısıyla ön yargıları kıran Sağlam, FIFA kokartını takıp bir derbi mücadelesinde düdük çalmayı hedefliyor.

Aksaray'da "yapamazsın" diyenlere inat 6 yıldır futbol hakemliği yapan Esra Sağlam, kendisini daha da geliştirip bir derbiyi yönetmek istiyor.

Sağlam, Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde ikinci sınıftayken katıldığı hakemlik kursunu başarıyla tamamladı.

Çok sevmesine rağmen bir süre hakemlik yapmayan ve atletizm antrenörü olan Sağlam, Şanlıurfa'da bulunduğu dönemde futbol hakemliği için yeşil sahalara adım attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde atletizm antrenörlüğü yapan ve yüksek lisans eğitimine devam eden 27 yaşındaki Sağlam, 6 yıldır futbol sahalarında düdük çalıyor.

Kararlılıkla hedefine odaklandı

Bölgesel Amatör Lig'de orta, 3. Lig'de ise dördüncü hakem olan Sağlam, AA muhabirine, futbol hakemliğini çok sevdiğini, mutlu olduğunu söyledi.

Spora atletizmle başladığını, futbol hakemliğiyle devam ettiğini aktaran Sağlam, "Çevremdekiler, 'Yapamazsın, kadından hakem mi olur' gibi söylemlerde bulundu. Kararlılıkla onlara, 'Hakemlik yapacağım, benim yönettiğim maçı izleyeceksiniz.' dedim. Böylelikle bu serüven başladı." diye konuştu.

Hakemlik kariyerinin başında alt yaş kategorilerinde maçlar yönettiğini anlatan Sağlam, "Çok heyecanlıydım. Allah'a şükür çok güzel bir maç yönettim. Gözlemcimiz o gün bana, 'Esra hocam sahada çok güzel duruyorsun ve bu işi sonuna kadar devam ettirmelisin.' dedi. Böylelikle başlayan serüven devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Başarısıyla ön yargıları kırdı

Sağlam, hakemlikte benimsenmenin bir kadın için zorlu bir süreç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hakemlik zaten zor bir meslek. Maalesef toplumumuzda, 'Kadından hakem olmaz.' düşüncesi var. Sahaya adım attığınız andan itibaren bunu hissediyorsunuz. Biz kadın hakemler olarak bunu kırmak istiyoruz. Bizler kadın hakemler bu camiada varız, çoğalarak da devam edeceğiz. Kadın hakemlerin varlığı sahalardaki kötü tezahüratın ve argo konuşmaların önüne geçiyor. Maç yönetirken gayet rahatım. Hedefim, FIFA kokartını göğsüme takıp, ülkemizdeki bir derbi mücadelesinde düdük çalmak. Bu hedefimi gerçekleştirdikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir müsabaka yönetmek istiyorum. Kendime güveniyor, bunları yapacağıma da inanıyorum."