Aksaray'da Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Renkli Görüntülerle Tamamlandı

Aksaray'da Hasandağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, 35 ülkeden 130 sporcunun katılımıyla renkli görüntüler eşliğinde sona erdi. Yarışlarda genel klasmanda birincilik Stan Radzıkowskı'nın oldu. Kadın pilotlar klasmanında ise birincilik Alexia Fıscher'in oldu. Tören, dereceye giren pilotlara kupa ve madalyalarının verilmesiyle sona erdi.

Aksaray'da Hasandağı'nda 35 ülkeden 130 sporcunun yarıştığı Yamaç Paraşütü Dünya Kupası renkli görüntülerle tamamlandı.

Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunca Hasandağı'nda Yamaç Paraşütü Dünya Kupası düzenlendi. 29 Temmuz'da başlayan yarışlar sonunda, genel klasmanda birinciliği Stan Radzıkowskı, ikinciliği Ferdinand Vogel, üçüncülüğü ise Petr Kostrhun elde etti. Kadın pilotlar klasmanında birinci Alexia Fıscher, ikinci Jenny O'neıl, üçüncü de Silvia Buzzı Ferrarıs oldu. Kulüpler Kategorisinde ise Jack Jones Kulübü birinci, Nearbirds Kulübü ikinci, Chinese Taipei Gliding Kulübü de üçüncü sırada organizasyonu tamamladı.