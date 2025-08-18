Aksaray'da Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Heyecanı
Aksaray'da düzenlenen 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor. 35 ülkeden 150 sporcunun katıldığı şampiyonada, sporcular 92 kilometrelik parkurda yarıştı.
Aksaray'da, 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, ikinci gün müsabakalarıyla devam etti.
Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen şampiyona, 35 ülkeden 150 sporcuyla, Hasan Dağı'nda gerçekleştiriliyor.
Şampiyonanın ikinci gününde, 92 kilometrelik parkurda mücadele eden sporcular, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde belirlenen hedef noktasına iniş yaptı.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Spor