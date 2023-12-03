Aksaray'da Para Badminton Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
Aksaray'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 63 sporcu katıldı ve dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Şampiyonada farklı sınıflarda mücadele eden sporcular belirlendi.
Aksaray'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Dağılgan Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 63 sporcu katıldı.
Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
Organizasyonda sınıflarına göre şampiyonluğa ulaşan para badmintoncular şöyle:
Tek erkekler
Ali Altıparmak (SH 6), Mustafa Tuğra Nur (SL 3), Şükrü Gül (SL 4), İlker Tuzcu (SU 5), Avni Kertmen (WH 1), Halit Yaşar Atay (WH 2)
Tek kadınlar
Elif Dokuzluoğlu (SH 6), Tuğçe Çelik (SL 4), Zehra Bıyık (SU 5), Ebru Gökşen (WH 1), Emine Seçkin (WH 2)
Çift erkekler
Hüseyin Eren Kara/Burak May (SU 5)
Çift kadınlar
Kübra Çevik/Rabia Gedek (SH 6), Ebru Gökşen/Emine Seçkin (WH 1-WH 2)
Karışık çiftler
Ali Altıparmak/Sudenaz Şanlı (SH 6), Fuat Soruklu/Tuğçe Çelik (SL3-SL4-SU 5), Avni Kertmen/Narin Uluç (WH 1-WH 2)