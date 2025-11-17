Aksaray'da Hentbol Teknik Eğitim ve Tarama Kampı Tamamlandı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından Aksaray'da düzenlenen Teknik Eğitim ve Tarama Kampı'nın ikinci etabı sona erdi.

THF'nin açıklamasına göre, 10 gün süre kampta 2010-2011 doğumlu 60 erkek ve 34 kız sporcu yer aldı.

Yapılan taramalar sonucunda farklı bölgelerden seçilen sporcular, Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Jordi Jodar Sagales ve antrenörler eşliğinde çalışma programına girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THF Genel Koordinatörü Serdar Eler, "Altyapı Tarama ve Teknik Eğitim Projesi" adı altında Türkiye'yi taradıklarını belirterek, "Gelecekte milli takımımıza uzun yıllar hizmet edeceğini düşündüğümüz, teknik ve fiziksel anlamda gelişeceğini düşündüğümüz sporcularımızı periyodik kamplara topladık. Kampın başarılı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bütün çocuklarımızı yeteri kadar antrenman çeşitlemesiyle takip etme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.