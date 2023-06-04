Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından taraftarlar Aksaray'da büyük sevinç yaşadı. Hem derbi galibiyetini hem de şampiyonluğu kutlayan taraftarlar sokağa akın etti.

- Aksaray'da Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyeti coşkusu

AKSARAY - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında ligi Fenerbahçe derbisi ile kapatan Galatasaray'ın taraftarları Aksaray'da 3-0'lık galibiyeti ve şampiyonluğu kutladı.

Ligin 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Hem derbi galibiyetini hem de şampiyonluğu bir kez daha kutlayan taraftarlar yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da sokağa akın etti. Kimi caddelerde uzun konvoylar oluşurken, kimi caddelerde ise taraftarlar meşalelerle doyasıya eğlendi. Aksaray Merkez ve Güzelyurt ilçesindeki kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.