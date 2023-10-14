Aksaray'da Alkollü Araç Kullanan Sürücü Yakalandı

Aksaray'da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, sigortasız bindiği aracıyla uygulama noktasından kaçmak istersen polis ekiplerince yakalandı. Direksiyon başında yakalanmasına rağmen aracı kedisinin kullanmadığını iddia eden sürücüye 6 bin 436 TL para cezası kesilirken araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Olay, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri uygulama esnasında araçları durdurarak tek tek kontrolden geçirdi. Bu sırada bir aracın uygulama noktasına girmemek için geri geri gittiğini gören trafik ekipleri hemen olaya müdahale ederek kaçmak isteyen sürücüyü yakaladı. Rutin kontrollerden geçirilen 68 ADM 668 plakalı aracın sigortasız olduğu tespit edilirken, sürücü N.B.D.'nin (22) ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu tespit edildi. Bunun üzerine işlem yapmak isteyen polis memurlarına direksiyon başında yakalanmasına rağmen aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden sürücü, uzun süre dil dökse de ceza yemekten kurtulamadı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 6 bin, sigortasız araç kullanmaktan ise 436 TL olmak üzere toplam 6 bin 436 TL para cezası kesildi. Sigortası olmayan araç çağırılan çekici ile trafikten men edilip otoparka çekildi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı ise yalan beyanda bulunmaktan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY