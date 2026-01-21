Haberler

Üçüz kardeşlerin hentbol sevgisi

Güncelleme:
Amasya'da düzenlenen Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Aksaray Belediyespor'un kadrosunda yer alan üçüz kardeşler Eda, Esra ve Elif Çakmak, takımlarının başarısı için sıkı bir şekilde mücadele ediyor. Sırasıyla hentbol ve eğitimlerini bir arada yürüttüklerini belirten kardeşler, milli takıma yükselmeyi hedefliyor.

Amasya'da düzenlenen Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılan Aksaray Belediyespor'da forma giyen üçüz kardeşler, takımlarının başarısı için mücadele ediyor.

Amasya Spor Salonu'nda 17 Ocak'ta başlayan ve 23 Ocak'a kadar sürecek organizasyonda yer alan ekiplerden Aksaray Belediyespor kadrosunda 15 yaşındaki üçüzler Eda, Esra ile Elif Çakmak da bulunuyor.

Eda Çakmak, AA muhabirine, kardeşleriyle aynı takımda oynamaktan mutluluğunu ifade etti.

Kardeşleriyle Aksaray Spor Lisesi'nde 10'uncu sınıfta öğrenim gördüklerini belirten Eda Çakmak, "Birbirimizi destekleyerek hentbol oynuyoruz. Bu bizim için çok güzel." ifadelerini kullandı.

Esra Çakmak ise birlikte oynamanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek "Birbirimize destek vererek hentbol oynuyoruz. Amasya'ya Türkiye finallerine geldik, 5'te 5 yaptık. İnşallah milli takımda top koştururuz. Hedefimiz bu." dedi.

Elif Çakmak da disiplinli ve istikrarlı bir takımları olduğunu vurgulayarak "Biz üçüzüz. Kardeşlerim Eda ve Esra'ya da çok güveniyorum. Üçüz olmanın avantajıyla birbirimize destek çıkabiliyoruz." diye konuştu.

Aksaray Belediyespor Antrenörü Muhittin Kılıç da aynı takımda üçüz bulunmasının çok rastlanılan durum olmadığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Biri sol kanat, biri pivot, biri de oyun kurucu. Esra ve Elif 6 yıldır altyapımızda yer alıyor. Altyapımızın oluştuğu Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu'nda başladılar hentbola. Daha sonra diğer kardeşleri başladı. Eğitim ve hentbolu bir arada götürüyoruz. Üçüzler de bize renk katan 3 oyuncumuz."

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Spor
