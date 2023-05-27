Aksaray Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Süper Lig'e yükseldi

Geçtiğimiz hafta sonu futbolda 20 yıllık hasrete son vererek 3. Lig'de grubunda şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor'un yaşattığı sevinç havası sürerken, Aksaraylı sporseverleri sevindiren bir başka şampiyonluk haberi de hentboldan geldi. Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden Aksaray Belediyesi, Play-off'ta şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden Aksaray Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, normal sezonu 2. sırada bitirdi. Zonguldak'ta düzenlenen Play-off grup mücadelelerinde siyah-beyazlılar Sivas Belediyespor'u 29-21 mağlup ederken, Elazığspor ile 32-32 berabere kaldı. Play-off grubu son 2 maçında rakiplerine şans tanımayan Aksaray Belediyesi, Trabzon Ortahisar'ı 32-27, Kırşehir Belediyespor'u da 27-25 mağlup ederek şampiyon oldu ve adını Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne yazdırdı.

Şampiyon sporcularla yemekte bir araya gelen Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, tek tek sporcu ve teknik heyeti tebrik ederek, "Sporda altyapıya verdiğimiz önem meyvelerini veriyor. Hafta sonu futbolda yaşadığımız şampiyonluğun ardından kızlarımızın hentbolda elde ettiği şampiyonluk şehrimize çifte mutluluk yaşattı. Aksaray Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'mız Süper Lig'de şehrimizin adını temsil edecek. Biz onlara her zaman güvendik. Hentboldaki sağlam altyapımızla milli takımlar seviyesinde sporcular yetiştirmeye ve önemli kulüplere sporcu göndermeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm sporcu ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Çifte şampiyonluğumuz Aksaray'ımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - AKSARAY