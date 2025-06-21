Akrobatik Cimnastik Kadın Milli Takımı Almanya'da Altın Madalya Kazandı

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Türkiye Akrobatik Cimnastik Kadın Milli Takımı, Almanya'nın Aalen kentindeki Limes Junior Cup'ta gösterdiği performansla altın madalya kazanarak 1. sırada yer aldı.

Akrobatik Cimnastik Kadın Milli Takımı, Almanya'da katıldığı turnuvada genel tasnifte birinci oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Aalen kentindeki Limes Junior Cup'ta milli takımı Ada Eylül Bülbül, Azra Canpolat ve Deniz Özcan temsil etti.

Kadınlar grup balans serisinde 26.850 puanla birinci, dinamik serisinde 25.500 puanla üçüncü olan milli takım, genel tasnifte topladığı 52.350 puanla 2. sıraya yerleşerek finale yükseldi.

Akrobatik Cimnastik Kadın Grup Takımı, final mücadelesinde ise genel tasnifte 26.600 puanla altın madalya kazandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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