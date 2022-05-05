AKRA Gran Fondo Antalya'da 14 ülkeden 526 amatör bisikletçi yarışacak - Haberler

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AKRA Gran Fondo Antalya'da 14 ülkeden 526 amatör bisikletçi yarışacak

AA - Hatice Özdemir Tosun - Spor
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AKRA Gran Fondo Antalya'da 14 ülkeden 526 amatör bisikletçi yarışacak

Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya, 8 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya, 8 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'de bisiklet kültürünün güçlenmesine ve daha fazla kişinin bisiklete ilgi duymasına katkı sağlamayı amaçlayan organizasyon, dördüncü kez Antalya'da düzenlenecek. 14 ülkeden 526 amatör bisikletçiyi buluşturacak etkinlik, 98 kilometre ve 49 kilometre olmak üzere iki parkurda gerçekleştirilecek.

Daha önce Antalya'nın merkez ilçelerinde düzenlenen etkinlik, bu yıl Kemer'de yapılacak. Yerli ve yabancı bisikletçiler, Kemer'in doğal ve tarihi güzelliklerini barındıran parkurlarda pedal çevirecek.

AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum ile hafta sonu Kemer'de bisiklet yarışı heyecanı yaşanacak.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Spor

Bisiklet, Antalya, Mayıs, Kemer, Spor, Haberler

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