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Akkuş Belediyespor, Spor Toto maçı için galibiyet parolasıyla çıkıyor

Akkuş Belediyespor, Spor Toto maçı için galibiyet parolasıyla çıkıyor
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Başantrenör Furkan Gür, 13 Ekim Pazar günü Spor Toto ile yapacakları maçta galip gelmeyi hedeflediklerini açıkladı. İlk kez Akkuş'ta oynayacakları karşılaşma için tüm taraftarları davet etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor'un başantrenörü Furkan Gür, 13 Ekim Pazar günü sahalarında Spor Toto ile yapacakları maça galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi.

Gür, AA muhabirine, sezona ligin güçlü ekiplerden Ziraat Bankkart maçıyla başladıklarını anımsattı.

Ziraat Bankkart'ın şampiyonluk hedefiyle kurulmuş çok iyi bir takım olduğuna işaret eden Gür, "Bu maçı 3-0 kaybettik ancak maçın üçüncü setinde konuştuklarımızı ve çalıştıklarımızı sahaya biraz olsun yansıtabildik." dedi.

Gür, hafta sonu evlerinde Spor Toto ile karşılaşacaklarını belirterek, geçen sezon maçlarını Ünye ilçesinde yaptıklarını, salonlarının hazırlanmasıyla ilk kez Akkuş'ta oynayacaklarını aktardı.

Spor Toto'nun güçlü bir ekip olduğunu ancak lige istedikleri gibi bir başlangıç yapamadıklarını düşündüğünü dile getiren Gür, "Spor Toto karşısında galibiyet parolasıyla oynayacağız. Akkuş'ta, evimizde oynamanın avantajını sahaya yansıtmak adına tüm taraftarlarımızı saat 13.00'de başlayacak maça davet ediyorum." dedi.

Gür, Akkuş Belediyespor'un eksiklerini her geçen hafta tamamlayarak daha hazır hale geleceğini ifade ederek, ilerleyen haftalarda taraftarlarına çok daha iyi bir takım izleteceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor

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