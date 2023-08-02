Akkuş Belediyespor, Mustafa Cervatoğlu ve Mikkel Hoff'u kadrosuna kattı
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Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, pasör Mustafa Cervatoğlu ve Mikkel Hoff'u kadrosuna dahil etti. Takımın 2023-2024 sezonu kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, pasör Mustafa Cervatoğlu ve Mikkel Hoff'u kadrosuna kattı.
Belediyenin sitesinde yer alan açıklamada, takımın 2023-2024 sezonu kadro yapılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki Mustafa Cervatoğlu ile 22 yaşındaki Danimarkalı milli pasör Mikkel Hoff ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor