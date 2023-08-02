Üye Girişi
Haberler

Akkuş Belediyespor, Mustafa Cervatoğlu ve Mikkel Hoff'u kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, pasör Mustafa Cervatoğlu ve Mikkel Hoff'u kadrosuna dahil etti. Takımın 2023-2024 sezonu kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, pasör Mustafa Cervatoğlu ve Mikkel Hoff'u kadrosuna kattı.

Belediyenin sitesinde yer alan açıklamada, takımın 2023-2024 sezonu kadro yapılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki Mustafa Cervatoğlu ile 22 yaşındaki Danimarkalı milli pasör Mikkel Hoff ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor

voleybol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title