Akkuş Belediyespor, Mustafa Cervatoğlu ve Mikkel Hoff'u kadrosuna kattı

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, pasör Mustafa Cervatoğlu ve Mikkel Hoff'u kadrosuna dahil etti. Takımın 2023-2024 sezonu kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.