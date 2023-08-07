Akkuş Belediyespor, Bulgar smaçör Svetoslav Ivanov'u kadrosuna kattı

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, Bulgar smaçör Svetoslav Ivanov'u kadrosuna dahil etti. Kulüp, 2023-2024 sezonu kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki Ivanov ile anlaşma sağlandı. Oyuncunun daha önce Cizre Belediyespor'da forma giydiği belirtildi.