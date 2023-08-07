Akkuş Belediyespor, Bulgar smaçör Svetoslav Ivanov'u kadrosuna kattı
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Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, Bulgar smaçör Svetoslav Ivanov'u kadrosuna dahil etti. Kulüp, 2023-2024 sezonu kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki Ivanov ile anlaşma sağlandı. Oyuncunun daha önce Cizre Belediyespor'da forma giydiği belirtildi.
Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, Bulgar smaçör Svetoslav Ivanov'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın 2023-2024 sezonu kadro yapılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki Bulgar smaçör Svetoslav Ivanov ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.
1.94 metre boyundaki oyuncunun en son Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor'da forma giydiği de bildirildi.