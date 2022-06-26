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Akıncılar Tenis Cup Turnuvası tamamlandı

AA - Nurullah Kalay - Spor
Akıncılar Tenis Cup Turnuvası tamamlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Akıncılar Tenis Cup Turnuvası sona erdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Akıncılar Tenis Cup Turnuvası sona erdi.

Kaymakamlık, Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akıncılar Tenis Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvaya Aydın, Manisa, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Muğla'dan 35 sporcu katıldı.

Eski futbolcuların da yer aldığı turnuva, Kaymakamlık binasının arkasında bulunan 4 tenis kortunda gerçekleştirildi.

4 grupta yapılan turnuvalarda dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından verildi.

Demirci Kaymakamı ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Adem Kaya, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sezonunda ulusal tenis turnuvalarına ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

AA / Nurullah Kalay - Spor

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