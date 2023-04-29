Akın Fight Arena'da yapılan maçlar izleyenleri büyüledi

İstanbul, dün gece kick boks'ta unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı.

İstanbul, dün gece kick boks'ta unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Mert Akın ve Lazio Mehmet organizatörlüğünde gerçekleşen Akın Fight Arena, D-Smart ekranlarından canlı yayınlanırken gecede yapılan 10 maça, iş, sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri renk kattı.

Gecenin ilk maçında Ufuk Karaüzümcü, Bünyamin Kulak'ı sayı üstünlüğüyle yenerken, gecenin ikinci maçında Sırtlan lakaplı Furkan Günbeyi, Yasin Arduç'u ilk raundda nakavt etmeyi başardı. Gecenin 3. maçında Recep Doğan, Azerbaycanlı rakibi Mubariz Ağamaliyev'i yenerken, deneyimli isim Okan Bitane de Faslı rakibi Zineddini Enrahrui'yi nakavt etmeyi başardı. Ünlü isimlerin renk kattığı gecede Recep Doğan - Mübariz Ağamaliyev maçını ünlü oyuncu Ersin Korkut canlı yayında yorumladı.

Akın Fight Arena'nın ana maçında 6 kez dünya şampiyonu olan Kobra lakablı ünlü Azerbaycanlı sporcu Perviz Abdullayev - Glory'den gelen İspanyol asıllı Amerikalı Omar Moreno ile kozlarını paylaştı. 2 kez Survivor'a katılan Perviz'in maçını ise yine Survivor'dan takım arkadaşları Batuhan Karacakaya ve Furkan Kızılay geceyi anlatan Aykut Aydın ile birlikte yorumlarken, 3 raundda da rakibine üstünlük sağlayan Perviz'e seyirciler büyük ilgi gösterdi.

Sinan Cağala - Omid Nosrati karşılaşmasında, Omid sayı üstünlüğüyle maçı kazanırken, gecenin tek kadın karşılaşmasında Tuğçe Fedakartürk - Fatma Gökce'yi mağlup etti. Tuncay Güven - Anar Süleymanov maçını Tuncay kazanırken, nefesleri kesen Engin Deniz Korkmaz - Enes Yayla maçında son raunddaki performansıyla Enes Yayla maçın galibi oldu. Gecenin kahramanı Perviz Abdullayev bu maçı Aykut Aydın ile birlikte yorumlarken, sadece ringde başarılı olmadığını herkese gösterdi.

Gecenin son maçı ise sadece 15 saniye sürdü. Regaip Nacak, Bektosh Rakhmatov'u 15. saniyede nakavt ederek geceye noktayı koydu. Ünlü sporcu ve antrenör Sami Akın hem ev sahipliği hem de maçların yorumlarında gösterdiği performansla gecenin dikkat çeken isimlerinden biriydi. - İSTANBUL