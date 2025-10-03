Haberler

Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda 3 Milli Güreşçimiz Bronz Madalya Kazandı

Rusya'nın Grozny şehrinde düzenlenen Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda milli güreşçiler Muhammet Karavuş, Osman Gökçen ve Hakan Büyükçıngıl bronz madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonu, başarıları için sporcuları kutladı.

Türkiye Güreş Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 milli güreşçiyi başarılardan dolayı kutladı. - İSTANBUL

