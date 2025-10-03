Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda 3 Milli Güreşçimiz Bronz Madalya Kazandı
Rusya'nın Grozny şehrinde düzenlenen Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda milli güreşçiler Muhammet Karavuş, Osman Gökçen ve Hakan Büyükçıngıl bronz madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonu, başarıları için sporcuları kutladı.
Rusya'nın Grozny şehrinde gerçekleştirilen Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda 57 kilogramda milli güreşçi Muhammet Karavuş, 86 kilogramda Osman Göçen ve 125 kilogramda milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, bronz madalya mücadelelerini kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 milli güreşçiyi başarılardan dolayı kutladı. - İSTANBUL
