Akhisarspor yönetiminden kadro dışı açıklaması TFF 3'üncü Lig'de 8 futbolcusunun geçen hafta kulüpte başkanlığa aday olmak isteyen Mikail Kaplan'la birlikte tesislerde antrenman sonrası baklava yerken fotoğraf verdikleri gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığının iddia edildiği Akhisarspor'da yönetimden açıklama geldi. TFF 3'üncü Lig'de 8 futbolcusunun geçen hafta kulüpte başkanlığa aday olmak isteyen Mikail Kaplan'la birlikte tesislerde antrenman sonrası baklava yerken fotoğraf verdikleri gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığının iddia edildiği Akhisarspor'da yönetimden açıklama geldi. Yeşil-siyahlılarda 7 Ağustos'taki kongrede yeniden başkanlık görevine dönen Evren Özbey yönetimi açıklama yayınlayıp, futbolcuların kendilerinin ayrılmak istediklerini belirtti. Yönetimin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Medyada yer alan 8 futbolcumuzun kadro dışı bırakıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 8 profesyonel futbolcu kulübümüzden ayrılmak istediklerini defalarca dile getirmelerinden dolayı kendilerine transfer süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla izin verilmiştir. Takımımızın sorumlusu Theofanis Gekas'ın isteği doğrultusunda 8 futbolcumuz idmanlara davet edilmiştir, her biri çok değerli olan futbolcularımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ancak buna rağmen takımımızda devam etmek istemezlerse kendilerine anlayış gösterilecektir." - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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