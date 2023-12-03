Akhisarspor Yönetimi İstifa Etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta gol bile atamadan üst üste 4'üncü mağlubiyetini evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 5-0 yenilerek alan Akhisarspor'da yönetim kurulu da istifa kararı aldı. Sivas Belediyespor'a 4-0, Fatsa Belediyespor'a 1-0, Bornova 1877'ye 4-0 yenildikten sonra Tepecikspor önünde de dağılan Akhisar, son 4 maçta kalesinde 14 gol görürken rakip ağları hiç sarsamadı. Bu sezon daha önce Karaköprü Belediyespor'a da 7-3 yenilen Akhisarspor'da henüz 5 Eylül'de göreve gelen İrfan Ezer başkanlığındaki yönetim de 3 ayda pes etti. Son yıllarda idari krizlerin aşılamadığı Akhisarspor'da yönetim kurulu, Tepecikspor maçının ardından istifa ettiklerini açıkladı. Süper Lig'den 3 yıl içinde 3'üncü Lig'e gerileyip geçen sezon amatör kümenin eşiğinden dönen, borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan Akhisarspor, grubunda 8 puanla düşme hattının tek basamak üzerinde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor