Akhisarspor ve Balıkesirspor'un maçları
Akhisarspor, üst üste üçüncü kez sahadan puansız ayrıldıktan sonra Büyükçekmece Tepecikspor ile karşılaşacak. Balıkesirspor ise Tokat Belediye Plevnespor ile deplasmanda mücadele edecek.
İZMİR,
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta Bornova 1877'ye de 4-0 yenilip üst üste üçüncü kez sahadan puansız ayrılan 8 puanlı Akhisarspor yarın Büyükçekmece Tepecikspor'la evinde karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki maç saat 14.00'te start alacak. Lide 4'üncü Grup'ta 11 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Balıkesirspor da aynı saatte deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor'un rakibi olacak.