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Akhisarspor ve Balıkesirspor'un maçları

1 Aralık 2023 11:35 Son Güncelleme: 11:36 Abone Ol

Akhisarspor, üst üste üçüncü kez sahadan puansız ayrıldıktan sonra Büyükçekmece Tepecikspor ile karşılaşacak. Balıkesirspor ise Tokat Belediye Plevnespor ile deplasmanda mücadele edecek.