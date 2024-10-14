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Akhisarspor'un Dramı: Süper Lig'den Amatöre Düşüş

Akhisarspor'un Dramı: Süper Lig'den Amatöre Düşüş
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Akhisarspor, başarı dolu yıllardan sonra yönetim krizleri ve mali sıkıntılarla birlikte Bölgesel Amatör Lig'de aldığı ağır yenilgilerle ligde dibe demir attı. Bir zamanlar UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takım, genç oyunculardan oluşan kadrosuyla zor günler geçiriyor.

SÜPER Lig'de 7 yıl boyunca güçlü rakiplerine kök söktüren, 2018 yılında finalde Fenerbahçe'yi yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı, finalde Galatasaray'ı yenerek ise Süper Kupa'yı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Akhisarspor, bu sezon düştüğü Bölgesel Amatör Lig'de dibe demir attı. Avrupa arenasında da yer aldığı 2018-2019 sezonunda üst üste ikinci kez Türkiye Kupası'nda final oynamasına rağmen Süper Lig'den düşen Akhisarspor, 5 yıl içinde amatöre geriledi. Süper Lig'e veda ettikten sonra yönetim krizleri ve mali sıkıntılarını aşamayan, transfer yasakları yüzünden kadrosunu takviye edemeyen yeşil-siyahlı ekip, bu sezon yer aldığı Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta 2 maçta kalesinde 16 gol görerek başladı.

Altyapı patentli kadrosunda en büyük oyuncusu 19 yaşında olan, kaleci bulamadığı için sağ bekini kaleci oynatıp, yedek kulübesinde oyuna sürecek yedek futbolcu bulunduramayan Akhisaspor, amatör ligde ilk hafta Eti Madenspor'a deplasmanda 9-0 yenildikten sonra iç sahadaki ilk maçında da Manisa 1965 Spor Kulübü'ne 7-0 mağlup oldu. 2018 yılında inşaatı tamamlanan, Akhisarspor'un bir zamanlar UEFA Avrupa Ligi'nde Avrupa devi Sevilla'ya kök söktürdüğü Türkiye'nin en modern statlarından Spor Toto Akhisar Stadyumu kulübün büyük dramına sahne oldu.

TARİH YAZMIŞTI

Kurulduğu 1970 yılından 2008'e kadar 3'üncü Lig'den çıkamayan Akhisarspor, altın yıllarını yaşadığı dönemde 2010'da 1'inci Lig'e, 2012'de ise Süper Lig'e çıkıp 7 sezon mücadele etmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımı çalıştırdığı 2018 senesinde Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'ne direkt grup aşamasından katılmıştı. Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği sezon Süper Lig'den düşen Akhisar, borçları yüzünden aldığı transfer yasakları ve yönetim krizleriyle 2021'de 1'inci Lig'e, 2022'de 2'nci Lig'e, geçen sezon da 3'üncü Lig'e veda edip amatöre geriledi. Akhisarspor, çifte kupa kazanarak Avrupa'da yer aldıktan yalnız 6 yıl sonra altyapısından çocuk yaştaki futbolcularla amatör ligde oynamaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

3-sayfa Akhisar Futbol Spor

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