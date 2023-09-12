Akhisarspor'un Ağrı 1970 Spor maçında kadın ve çocuklara ücretsiz bilet

AKHİSAR,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona Kuşadasıspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek başlayan Akhisarspor'un pazar günü Ağrı 1970 Spor'la oynayacağı ilk iç saha maçı kadın ve çocuklara ücretsiz olacak. Yeşil-siyahlı yönetim, "Sevgili Akigolar, pazar günü saat 19.00'da kendi sahamızda Ağrı 1970 Spor Kulübü ile oynayacağımız maçın biletleri kadın ve 12 yaş altı çocuklarımız için ücretsizdir. Bu zaferi birlikte kutlamak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yaptı.